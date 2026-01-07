Neymar imzayı attı

Neymar, Santos ile sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu, 2026 sonuna kadar Brezilya ekibinin formasını giyecek.

Astronomik bonservis ücreti ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

Bu yıl başında futbola başladığı Santos'a dönen Neymar, Brezilya Serie A'da geçen nisan ayında Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlanmış ve yedek kulübesini işaret ederek 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya terk etmişti.