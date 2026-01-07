Yeni Şafak
Neymar imzayı attı

Neymar imzayı attı

13:247/01/2026, Çarşamba
AA
Neymar'ın gücel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Neymar'ın gücel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos ile olan sözleşmesini 2026 yılı aralık ayı sonuna kadar uzattı.

Neymar, Santos ile sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu, 2026 sonuna kadar Brezilya ekibinin formasını giyecek.


2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayı hedefleyen Neymar, Ocak 2025'te futbola başladığı Santos'a dönmüştü.


33 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2023'ten beri Brezilya Milli Takımı'nda forma giymedi.


Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.


Astronomik bonservis ücreti ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.


Bu yıl başında futbola başladığı Santos'a dönen Neymar, Brezilya Serie A'da geçen nisan ayında Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlanmış ve yedek kulübesini işaret ederek 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya terk etmişti.




