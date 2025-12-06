Nuri Şahin: Eleştirilecek bir şey varsa bu eleştirilebilir

Başakşehir konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Nuri Şahin, sarı-lacivertliler karşısında alınan bir puanı değerlendirdi.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig 15. haftasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Nuri Şahin, basın toplantısında konuştu.
"Maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Takım istediğimiz her şeyi yaptı. Takımımdan memnunum, bu tarz maçları da kazanmalıyız.
Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var ama ben ve takımım bu yarışa girmeliyiz. Bu tarz maçları kazanmak için çıkıyoruz ve kazanmamız da lazım. Olmadı ama bir şeyler inşa ediyoruz.
Üçüncü bölgede ne kadar soğukkanlı kalırsan, o kadar pozisyona girersin. Bugün eleştirilecek bir şey varsa, bu eleştirilebilir."