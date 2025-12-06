Tedesco'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf: 'Benim için hala hayal kırıklığı!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir karşısında alınan beraberliğin ardından konuştu. İyi bir maç olmadığını belirten İtalyan çalıştırıcı, ikinci yarıdaki pozisyon hakkında çarpıcı tespitte bulundu.
Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında iki puan bıraktı.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor."
"Nelson Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!"
"Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim."
"Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, bu görevimden gurur duyuyorum. Kendi takımıma bakıyorum, 1-0'dan sonra maçı öldürebilirdik. Saha içerisinde uyanık olmamız lazım, ortaları durdurmamız lazım.
"Dünkü maçın herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk."