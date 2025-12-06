Tedesco'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf: 'Benim için hala hayal kırıklığı!'

Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında iki puan bıraktı.





Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.





Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;

'Atmalıydık o dakikalarda'

"Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor."





'Benim için hala hayal kırıklığı!'

"Nelson Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!"





'Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler'

"Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim."





'Uyanık olmamız lazım'

"Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, bu görevimden gurur duyuyorum. Kendi takımıma bakıyorum, 1-0'dan sonra maçı öldürebilirdik. Saha içerisinde uyanık olmamız lazım, ortaları durdurmamız lazım.





'Dünkü maçın etkisi olmadı'

"Dünkü maçın herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk."



















