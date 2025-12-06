Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf: 'Benim için hala hayal kırıklığı!'

Tedesco'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf: 'Benim için hala hayal kırıklığı!'

22:306/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir karşısında alınan beraberliğin ardından konuştu. İyi bir maç olmadığını belirten İtalyan çalıştırıcı, ikinci yarıdaki pozisyon hakkında çarpıcı tespitte bulundu.

Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında iki puan bıraktı.


Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.


Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;
'Atmalıydık o dakikalarda'

"Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor."


'Benim için hala hayal kırıklığı!'

"Nelson Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!"


'Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler'

"Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim."


'Uyanık olmamız lazım'

"Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, bu görevimden gurur duyuyorum. Kendi takımıma bakıyorum, 1-0'dan sonra maçı öldürebilirdik. Saha içerisinde uyanık olmamız lazım, ortaları durdurmamız lazım.


'Dünkü maçın etkisi olmadı'

"Dünkü maçın herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk."






#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Domenico Tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ 6 ARALIK 2025! Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?