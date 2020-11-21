Okan Buruk: Maça neden Ümit Öztürk atandı diye düşünmüştüm

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Beşiktaş'a ne kadar eksik dense densin yetenekli bir 11 vardı sahada. Maç öncesinde iki takımın da kazanmak istediğini ve şansın ortak olduğunu söylemiştim. İlk yarı kimsenin mutlu olmayacağı bir ilk yarıydı" diye konuştu.

"Sergen hocayı tebrik ederim"

İkinci yarıda toparlandıklarını belirten Buruk, "Rakibimizin ilk yarının sonlarında yakaladığı bir tane gol fırsatı vardı. Korner oldu, gol oldu. Duran top dönüşü gol yedik ve geriye düştük. İkinci yarıya baktığımızda yaptığımız hamleler oyun olarak yukarı çektiği, rakibe pozisyon vermediğimiz, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremediğimiz bir ikinci yarı oldu. 10 kişiyle 3-2'eye taşıdık. Oyuncuların isteklerinden memnunum. Saha içinde ruhumuzu ikinci yarıya yansıttık. Maçı çevirecek skoru yakalayamadık. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba Hutchinson Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş’ta 37 yaşındaki oyuncu Atiba Hutchinson, ilk yarıda 1 gol ve 1 asistle oynadı.Mücadelenin ilk yarısını NTV’de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında övgü dolu sözler kullandı. Dilmen, Atiba’nin performansını beğendiğini ifade ederken, Kanadalı oyuncuyu Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’ya benzetti.“Yeni Alex’imiz hayırlı olsun”Rıdvan Dilmen, Atiba hakkında, “Maç öncesinde kadro açıklandığı zaman medyada ‘Souza stoper oynar mı’ diye düşünceler vardı. Ben ne dedim? Sergen Hoca çok doğru yapmış. Orta sahayı dinamik tutmuş. Çünkü Souza'yı stopere çekerse, kimi çekecek onun yerine? Alex'i. Bizim yeni Alex'imiz hayırlı olsun. Atiba hem gol atıyor hem de asist yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynuyor. Orada Souza'yı düşünelim mesela, o kadar geri gelemez. Dönüşlerini doğru yapamaz. Çok doğru bir orta saha kurgusu” ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

"Hakem iki tarafı da mutsuz etti"

Maçın hakemini de değerlendiren Buruk, Sergen Yalçın ile aralarında sorun yaşanmadığını kaydederek, "Sergen hoca ile aramızda tartışma olmadı zaten olmaz da. Çok yakın olduğum insan Sergen hoca. İki taraf da hakem kararlarından mutsuzdu. Hakem iki tarafı da mutsuz ettiği için iki taraftan da tepki oldu. Dördüncü hakemin uyarısıyla hakem ikimizi birden uyardı. Hakem açıklandığında, bu maça neden Ümit Öztürk atandı diye kendi kendime sormuştum. Futbolcularla beraber iki taraf da hakemin yönetiminden mutlu değildi" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran sakat sakat oynadı Beşiktaş’ta 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran, Başakşehir mücadelesinde sakatlığına rağmen forma giydi. Ersin Destanoğlu’nun Gaziantep deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında kaleyi devralan Utku, adale sakatlığı nedeniyle hafta içini yoğun tedavi programıyla geçirdi.Kritik pozisyonları kurtardıKulüp doktorlarının iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiği Utku, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti. Maç boyunca iyi bir performans gösteren Utku, özellikle karşılaşmanın 53. dakikasında Demba Ba’nın kale sahası içinden yaptığı vuruşta iyi bir refleks göstererek gole izin vermedi.81. dakikada Gulbrandsen’in uzaktan çektiği şutta gole engel olamayan Utku, buna karşın maç boyunca iyi bir performans sergiledi.Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın yeni Alex’i Atiba HutchinsonBeşiktaş'tan kritik galibiyet



