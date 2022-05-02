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Osayi-Samuel Beşiktaş derbisinde sahada olacak

Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takımda, sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giymeyen Osayi-Samuel'in takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osayi-Samuel Beşiktaş derbisinde sahada olacak
Osayi bu sezon 41 maçta, 2 gol ve 5 asistle oynadı.

Süper Lig’de üst üste 7 maçını kazanarak lig ikinciliği konusunda büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, rotasını önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanında oynayacağı derbiye çevirdi. Siyah-beyazlı rakibi karşısına eksiksiz bir kadro ile çıkmak isteyen Fenerbahçe’de sakat oyuncuların tedavisi sürüyor.

Derbide sahada olacak

Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giymeyen Osayi-Samuel takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığını tamamen atlatan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alabilecek.

  • Öte yandan sakatlıkları bulunan Crespo, Szalai ve Pelkas’ın tedavilerine devam edilecek. 3 futbolcu izin gününde de tesislere giderek hem tedavi olacak hem de kendileri için hazırlanan özel programı uygulayacak. Fenerbahçe teknik heyeti, futbolculara 2 gün izin verirken, dün izin yapan futbolcular, bugünü de izinli olarak geçirecek. Beşiktaş derbisinin hazırlıkları yarın başlayacak.

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