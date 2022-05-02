Osayi-Samuel Beşiktaş derbisinde sahada olacak

Süper Lig’de üst üste 7 maçını kazanarak lig ikinciliği konusunda büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, rotasını önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanında oynayacağı derbiye çevirdi. Siyah-beyazlı rakibi karşısına eksiksiz bir kadro ile çıkmak isteyen Fenerbahçe’de sakat oyuncuların tedavisi sürüyor.
Derbide sahada olacak
Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giymeyen Osayi-Samuel takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığını tamamen atlatan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alabilecek.
- Öte yandan sakatlıkları bulunan Crespo, Szalai ve Pelkas’ın tedavilerine devam edilecek. 3 futbolcu izin gününde de tesislere giderek hem tedavi olacak hem de kendileri için hazırlanan özel programı uygulayacak. Fenerbahçe teknik heyeti, futbolculara 2 gün izin verirken, dün izin yapan futbolcular, bugünü de izinli olarak geçirecek. Beşiktaş derbisinin hazırlıkları yarın başlayacak.