Pınar Karşıyaka'da vaka sayısı artıyor

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugünkü Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin, daha önce Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.

ℹ️ 8 Nisan Perşembe günü Basketbol A Takımımız, teknik ve idari kadromuz için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen COVID-19 testleri sonuçlanmıştır. pic.twitter.com/hTp1PazMqW — Pınar Karşıyaka (@KSKBasket) April 9, 2021