Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun konronavirüs testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 2 oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Galatasaray maçı öncesinde yapılan testlerde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkığı ifade edildi.
Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir. pic.twitter.com/4oqFgHFOBL
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