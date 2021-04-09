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Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun konronavirüs testi pozitif

Fatih Karagümrük Kulübü, Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fatih Karagümrükte 2 futbolcunun konronavirüs testi pozitif
Lucas Biglia bu sezon 28 maçta, 3 gol ve 2 asistle oynadı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 2 oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Galatasaray maçı öncesinde yapılan testlerde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkığı ifade edildi.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.


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