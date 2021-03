PSG bu kez hata yapmadı: Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG ile Barcelona kozlarını Parc des Princes'te paylaştı. İlk maçı evinde 4-1 kaybeden Barcelona, rövanşa bir hayli istekli başlasa da skor perdesini açan isim PSG'nin süper forveti Kylian Mbappe oldu. VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan ev sahibi, Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kylian Mbappe, Barcelona filelerini havalandırarak Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını Lionel Messi'nin elinden aldı.

Fransız yıldız, ayrıca bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya dört gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Geriye düşen Barcelona'da sahneye çıkan Messi, muhteşem bir gol attı. Ceza sahası dışından harika bir şut atan ve Navas'ı çaresiz bırakan Arjantinli, takımına eşitliği getirdi. İlk yarının son anlarında penaltı kazanan Barça, öne geçme fırsatını değerlendiremedi. 45+3'te topun başına geçen Messi, Navas engelini aşamadı.

REKLAM

Şampiyonlar Ligi'nde son 8 penaltıyı gole çeviren Lionel Messi, PSG deplasmanında serisini sürdüremedi.

Kalesini kapatan Keylor Navas, Joe Hart'tan sonra (Şubat 2015), Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'nin penaltısını kurtaran ilk kaleci oldu. İkinci yarı ağırlıklı olarak Barcelona atakları ile geçti. PSG'nin Kosta Rikalı kalecisi Navas, dev rakip karşısında kalesini gole kapattı ve sergilediği performansla maça damga vurdu.

2016-2017 sezonunda iki takım yine son 16 turunda eşleşmişti. İlk maçı 4-0 kazanan PSG'yi o dönem Arda Turan'ın da oynadığı maçta Barça, Nou Camp'ta 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Lionel Messi ve arkadaşları, bir kez daha imkansızı istedi ancak bu sefer başarılı olamadı.