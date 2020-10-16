SÜPER LİG

Ricardo Gomes'ten eğlenceli röportaj: Neydirsen Dadaş

Erzurumspor'un yeni transferi Ricardo Gomes, açıklamalarda bulundu. Röportaja, "Can" ve "Neydirsen Dadaş" diyerek başlayan Yeşil Burun Adalı futbolcu, kendisini çok iyi hissettiğini ve takıma çok kolay adapte olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Ricardo Gomes

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Ricardo Gomes

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yeni transferi Ricardo Jorge Pires Gomes, takımına katkı sağlamak için sabırsızlandığını belirtti.

Mavi-beyazlı kulübün basın birimine açıklamada bulunan Gomes'in röportajı, takımın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Röportaja, Erzurum yöresinde vatandaşların sıkça kullandığı "Can" ve "Neydirsen Dadaş" diyerek başlayan Gomes, kendisini çok iyi hissettiğini ve takıma çok kolay adapte olduğunu bildirdi.

Futbolcu arkadaşları ve teknik ekibin kendisini çok iyi karşıladığını aktaran 28 yaşındaki forvet, "Buraya geldiğimden beri kendimi aile ortamında hissediyorum. Çok kolay adapte oldum ve artık takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Transferinin uzun bir süreç aldığından bahseden Gomes, şunları kaydetti:

"İki takımın anlaşması gerekiyordu, bu ister istemez zaman aldı. Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, bu transfer için çok ciddi emek verdi. Bana bu şansı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Taraftarlar bana sosyal medya üzerinden çok destek verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan çok sayıda 'hoş geldin' mesajı aldım. Onların bu desteklerini sürdürmeleri, bizim saha içindeki işlerimizi kolaylaştırma noktasında çok önemli."

Gomes, röportajını "Hadi gel Erzurum'a gel" diyerek tamamladı.

Erzurumspor yeni golcüsünü 'tren' videosuyla açıkladı
Erzurumspor yeni golcüsünü 'tren' videosuyla açıkladı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki forvet Ricardo Jorge Pires Gomes'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.Transferi bir tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan'da da oynayan Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyiyordu.Ricardo Gomes#Erzurumspor’umuzda! Camiamıza hayırlı olsun! 🧿 🤜🤛 pic.twitter.com/SgDibx7BTX&mdash; BB Erzurumspor (@Erzurumspor) September 30, 2020 Erzurumspor yeni transferiyle deplasmanda coştu

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