Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rizespor'un Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Rizespor'un Galatasaray hazırlıkları sürüyor

17:1922/08/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve core egzersizleri yaptı.


Sahada bir süre koşan ve taktik çalışması yapan takımın antrenmanı, çift kale maçla sona erdi. Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.





#Çaykur Rizespor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF YAZ OKULU SONUÇ TARİHİ 2025: AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte açıklama tarihi