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Ronaldo'yu çıldırtan karar: Pazubandını atıp sahayı terk etti

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Sırbistan maçının uzatma dakikalarında sayılmayan golü sonrası adeta çılgına döndü. Hakeme tepki gösteren yıldız oyuncu, pazubandını yere fırlatarak soyunma odasına gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldoyu çıldırtan karar: Pazubandını atıp sahayı terk etti
Ronaldo golü vermeyen hakeme isyan etti.

Portekiz Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Golü sayılmayan Ronaldo isyan etti

Maça Cristiano Ronaldo'nun protestosu damga vurdu. Portekizli yıldız, 90+3. dakikada çizgiyi geçen topta gol kararı verilmeyince adeta çılgına döndü. Hollandalı hakem Danny Makkelie'ye tepki gösteren 36 yaşındaki futbolcu, pazubandını yere fırlatarak sahayı terk etti.

İşte maça damga vuran o anlar;

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