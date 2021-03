Ronaldo'yu çıldırtan karar: Pazubandını atıp sahayı terk etti

Portekiz Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Golü sayılmayan Ronaldo isyan etti

Maça Cristiano Ronaldo'nun protestosu damga vurdu. Portekizli yıldız, 90+3. dakikada çizgiyi geçen topta gol kararı verilmeyince adeta çılgına döndü. Hollandalı hakem Danny Makkelie'ye tepki gösteren 36 yaşındaki futbolcu, pazubandını yere fırlatarak sahayı terk etti.

REKLAM

İşte maça damga vuran o anlar;

💥2-2’lik beraberlikle sonuçlanan Sırbistan-Portekiz maçının uzatma anlarında Ronaldo’nun şutunu Mitrovic çıkardı. Topun çizgiyi geçtiğini savunan Ronaldo, karara itiraz edip, kaptanlık bandını fırlatarak sahayı erken terk etti. pic.twitter.com/SHDdHXOy0j — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 28, 2021

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021