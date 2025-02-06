Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi bir hafta sürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçtiğimiz hafta göreve getirilen teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Sakaryaspor, 29 Ocak'ta takımın başına getirdiği Dalcı ile hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçından 1-1'lik skorla sahadan ayrılmıştı.