Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi bir hafta sürdü

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.