Cenk Tosun Everton'a transfer oldu mu? Bonservisi ne kadar?
Sam Allardyce: Liverpool'a karşı kulübede olabilir
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, yeni transferleri Cenk Tosun hakkında açıklamalar yaptı.
Haber MerkeziYeni Şafak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da tecrübeli teknik adam Sam Allardyce, milli futbolcu Cenk Tosun'un yarınki Liverpool maçında yedek kulübesinde olabileceğini söyledi.
Allardyce'ın Cenk Tosun açıklaması şöyle:
Cenk Tosun için anlaşmaya vardık. Kişisel konuları konuşuyoruz. Yarın Liverpool maçında kadroda olabilir. Çok uzun görüşmeler sonucunda Cenk konusunda bu aşamaya kadar geldik, Liverpool maçında kadroda olabilir ancak yapılması gereken sağlık kontrolleri var. Cenk Tosun'un üzerinde çok büyük bir baskı var, bu baskıyı kısa sürede kırabileceğini umarım.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton, golcü oyuncu için Beşiktaş'a 27 milyon euro bonservis ödeyecek.
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