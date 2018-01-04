Sam Allardyce: Liverpool'a karşı kulübede olabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da tecrübeli teknik adam Sam Allardyce, milli futbolcu Cenk Tosun'un yarınki Liverpool maçında yedek kulübesinde olabileceğini söyledi.

Allardyce'ın Cenk Tosun açıklaması şöyle:

Cenk Tosun için anlaşmaya vardık. Kişisel konuları konuşuyoruz. Yarın Liverpool maçında kadroda olabilir. Çok uzun görüşmeler sonucunda Cenk konusunda bu aşamaya kadar geldik, Liverpool maçında kadroda olabilir ancak yapılması gereken sağlık kontrolleri var. Cenk Tosun'un üzerinde çok büyük bir baskı var, bu baskıyı kısa sürede kırabileceğini umarım.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton, golcü oyuncu için Beşiktaş'a 27 milyon euro bonservis ödeyecek.

İngiliz basını Cenk Tosun'u açıkladı İngiliz medya kuruluşu BBC, Everton’ın Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığını duyurdu.Haberde; Everton Kulübü'nün fiyat artırdığı ve 27 milyon pound (30 milyon euro) civarında bir miktara siyah-beyazlılarla el sıkıştığı ifade edildi.NTV Spor'un geçtiği habere göre ise Beşiktaş'ın Everton'la 27 milyon euroya anlaşma sağlandığı öne sürüldü.Kafa karışıklığının nedeni bonuslarBeşiktaş muhabiri Fırat Günayer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un bonservisindeki kafa karışıklığının nedeninin bonuslar olduğunu belirtti.Günayer, Beşikaş'ın kasasına Cenk'in satışından 25 milyon euro civarı net paranın gireceğini belirtirken, bonuslarla birlikte 2-3 milyon euro daha ekleneceğini açıkladı.Cenk Tosun'un transferinin resmiyet kazanması halinde Türk futbol tarihinin bonservis bedeli rekoru kırılmış olacak.Cenk Tosun karmaşasının sebebi bonuslar..ŞL’ye katılım,oynadığı maç, ligde bitireceği sıra..Bi çok farklı bonus var..Bunlardan kaç euro geleceği Everton ve Tosun’un performansıyla ilgili..Ama net olan bilgi Beşiktaş’ın kasasına 25m civarı net, bonuslarla 2-3m daha girecek.— Fırat Günayer (@firatgunayer) 4 Ocak 2018 Cenk Tosun (@cenktosun23)'in paylaştığı bir gönderi (Eki 18, 2017 at 8:40öö PDT)