Samsunspor-Trabzonspor (CANLI)

Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Samsunspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Saat 18.45'te başlayan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Samsunspor:
Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre, Ndiaye.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Ozan, Augusto, Onuachu.
#trabzonspor
#samsunspor
#ziraat türkiye kupası