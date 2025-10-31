Yeni Şafak
Samsunspor TÜMOSAN Konyaspor maçına hazırlanıyor

17:1731/10/2025, Cuma
AA
Teknik direktör Thomas Reis, idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.


İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pozisyon çalışmasıyla günü tamamladı.


Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, antrenmanda yer almadı.


Kırmızı-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.





