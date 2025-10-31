TÜMOSAN Konyaspor'da Samsunspor mesaisi

Kuzey Makedonyalı oyuncu Enis Bardhi de çalışmalarda yer aldı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında karşılaşacağı Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
TÜMOSAN Konyaspor'da Samsunspor maçının hazırlıkları devam ediyor.
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmanda; Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında 11’de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı.
Topla yapılan ısınma ile başlayan antrenman, iki grupta oynanan 8’e 3 oyun ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
#Süper Lig
#Konyaspor
#Samsunspor