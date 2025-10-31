TÜMOSAN Konyaspor'da Samsunspor mesaisi

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmanda; Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında 11’de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı.

Topla yapılan ısınma ile başlayan antrenman, iki grupta oynanan 8’e 3 oyun ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.