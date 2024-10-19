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Şenol Güneş: "Daha fazla puana ihtiyacımız var"

Şenol Güneş: "Daha fazla puana ihtiyacımız var"

19:1819/10/2024, Cumartesi
IHA
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş

Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir karşısında son dakikada gelen golle moral ve güven bulduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Trabzonspor evinde karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, son dakikada attıkları golle galip geldiklerini belirtti.


"Gol attıktan sonra oyuncularımız iştahlı oynadılar"

Şenol Güneş, "Bu galibiyet moral ve güven getirdi. Son dakikada golün gelmesi ayrı bir mutluluk. İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeyken golü bulamadık. Rakibinde maça ortak olduğu noktada böylesi bir golün gelmesi moral ve güvenimizi artırdı. Golden sonra oyuncular kendi içlerindeki değerleri ortaya çıkarmaya çalıştılar. Gol attıktan sonra oyuncularımız iştahlı oynadılar. Maçı kazanmak önemliydi. Kağıt üstünde daha rahat kazanacağımız maçlarda puanlar kaybettik. Zor maçları kazandık. Bir çiçek ile yaz gelmez. Trabzonspor’un daha fazla puanlara ihtiyacı var" dedi


"Çok olumsuz değilim ama iyi olduğumuzu da söyleyemem"

Niyet olarak oyuncuların iyi olduğunu düşündüğünü söyleyen Güneş, "Halen daha oyuncularımın kullanmadığı değerler ve saha içerisinde bunu gördük. Oyuncuların sahada her şeylerini kullanmaları gerekiyor. Çok olumsuz değilim ama iyi olduğumuzu da söyleyemem, devreye kadar böyle gideceğiz. Bazen iyi, bazen kötü olacağız ama takım oluşturmaya çalışacağız. Biz bu maçta moral bulduk ve güven bulduk. 1000. maça çıkmamla ilgili olarak ise oynanan maçlara ben bakmam, benim için bitmiştir. Bugünkü maç da bitmiştir. Geçmiş maçlar, rakamlar benim için önemli değil. Trabzonspor’a gelirken yeni bir başlangıç yaparak, geçmişin sorunlarını değil, çözümlerini üreterek gelmeye çalıştık. Sayısal olarak fazla maç oynamak değil, iyi oyun ve iyi sonuçlar önemli. İyi oyun anlamında ben işte şunu oynamak istiyorum dediğimiz döneme gelmedik. İnşallah onu sağlarız. Hangi maç olacağını ise bilmiyorum" ifadelerini kullandı.




#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Süper Lig

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