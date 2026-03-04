Yeni Şafak
Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a gözdağı: "Taraftarımız merak etmesin"

23:024/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Rizespor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek turladı.

Çeyrek final biletini kapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, mücadeleyi değerlendirdi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
'Türkiye Kupası öncelikli hedef'

"Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Grup bölümü başarılı geçti. Rakiplere ve devamına bakacağız."

'Taraftarımız merak etmesin'

"Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız."

'Çok çaba harcıyoruz'

"Henüz istediğimiz durumda ve konumda değiliz. Çok çaba harcıyoruz, umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep beraber getiririz. Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde iyi bir yolda yürüyebiliriz. Bunun temellerini atıyoruz. İnşallah camiamız iyi yerlere gelir."




#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Çaykur Rizespor
