Sergio Conceiçao'nun yeni takımı açıklandı

18:288/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Teknik direktör Sergio Conceiçao

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da görev yapan teknik direktör Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu.

Son olarak Milan'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu. Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad, Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirdiğini açıkladı.


Al İttihad, Conceiçao'yu bu videoyla duyurdu;

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkan seçilmeden önce verdiği vaatlerde Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirmek istediğini dile getirmişti. Saran, göreve gelince Tedesco ile yola devam etme kararı aldı.





#Sergio Conceiçao
#Al İttihad
#Suudi Arabistan Pro Lig
