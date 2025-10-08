Sergio Conceiçao'nun yeni takımı açıklandı

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da görev yapan teknik direktör Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu.
Son olarak Milan'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu. Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad, Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkan seçilmeden önce verdiği vaatlerde Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirmek istediğini dile getirmişti. Saran, göreve gelince Tedesco ile yola devam etme kararı aldı.