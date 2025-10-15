Yeni Şafak
Servet Çetin'in yeni adresi belli oldu

Servet Çetin'in yeni adresi belli oldu

18:2215/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Teknik direktör Servet Çetin
Teknik direktör Servet Çetin

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Servet Çetin ile mukavele imzaladı.


Yapılan açıklamada "Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü. Hocamıza 'hoş geldin' diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



44 yaşındaki teknik adam, son olarak Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler'de görev yaptı.






