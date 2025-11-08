Yeni Şafak
1. Lig’de kıran kırana mücadele: 2 penaltı, 1 kırmızı kart ve 5 gol atıldı | ÖZET

15:538/11/2025, Cumartesi
Sivasspor evinde Manisa FK’yı 3-2 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 13. haftasında Sivasspor evinde Manisa FK’yı konuk etti. Karşılaşmada kazanan taraf 3-2’lik skorla ev sahibi Sivasspor oldu. Kritik haftada 3 puan alan Sivasspor puanını 17’ye çıkararak 11. sırada yer aldı. Manisa FK ise 10 puanla 18. sırada yer aldı. Sivasspor - Manisa FK maç özetine ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

1. Lig’in 3. haftasında Sivasspor evinde Manisa FK’yı 3-2 mağlup etti. Sivasspor’un galibiyet golleri Cihat Çelik (pen.), Emirhan Başyiğit’ten (2) geldi. Manisa FK’nın golleri ise Lois Diony (pen.), Yusuf Talum’dan geldi. Sivasspor - Manisa FK maç özeti haberimizde.

SİVASSPOR - MANİSA FK MAÇ ÖZETİ

SİVASSPOR - MANİSA FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





