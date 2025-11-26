Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak maç öncesi soruları yanıtladı

Esenler Erokspor’a 2-1 mağlup oldukları maçı değerlendiren Altıparmak, "Ne yazık ki bu maçı kaybettik. Beraberliğe dahi üzüleceğimiz maçı kaybettik. Üzgünüz ama geldiğimizden beri istediğimiz oyun şekli ve düzeni var. Bunun her hafta gelişmesini izlemek bizim adımıza sevindirici. İnşallah net galibiyetler alacağız" diye konuştu.

Ligin 15'inci haftasında iç sahada oynayacakları Bolurspor karşılaşmasında tek amaçlarının galip gelmek olduğunu belirten Altıparmak, "Bu hafta Boluspor ile oynayacağız. Boluspor’da bu ligin çok iyi takımlarından biri. Onlar da Play-Off potasına yaklaştılar. Bizde alttan kurtulup Play-Off potasının içine girmek istiyoruz. Bunun için de çok zor bir maç oynayacağız. Biz kimle oynarsak oynayalım tek amacımız galip gelmek. Kendi sahamızda oynayacağız. Burada büyük Sivasspor taraftarına sesleniyorum, onlara çok ihtiyacımız var. Lütfen bu hafta bizi sonun kadar desteklesinler. Artık o stadyumun yavaş yavaş dolmasını istiyoruz. Biz futbol ve sonuç olarak onların isteklerine cevap vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama onlarsız olmuyor. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Taraftarımızı bu hafta sahada görmek istiyoruz. Takım olarak her şeyimizle Bolu maçına hazırlanacağız. Bizim bir tek amacımız var, 3 puanı alıp aşağıdan yukarılara çıkmak" şeklinde konuştu.