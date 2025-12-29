Spor dünyasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Spor dünyasından, Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı paylaştı.





Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yen alan mesajda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.





Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise başsağlığı mesajında, şu görüşlere yer verdi:





"Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar diliyoruz."





Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Eczacıbaşı, Bahçeşehir Koleji ve spor dünyasından birçok kulüp de yayımladığı mesajlarda şehit polislere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.











