Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Spor dünyasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Spor dünyasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

14:2029/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Yalova'daki operasyonda 3 polisimiz şehit oldu.
Yalova'daki operasyonda 3 polisimiz şehit oldu.

Spor federasyonları ve spor kulüpleri, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor dünyasından, Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı paylaştı.


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yen alan mesajda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise başsağlığı mesajında, şu görüşlere yer verdi:


"Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar diliyoruz."


Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Eczacıbaşı, Bahçeşehir Koleji ve spor dünyasından birçok kulüp de yayımladığı mesajlarda şehit polislere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.




#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Yalova
#TFF
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dijital vicdan nedir, ne anlama gelir?