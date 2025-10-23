Yeni Şafak
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

15:1723/10/2025, Perşembe
AA
Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
- Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol


- 25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük


- 26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe


- 27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan




