Süper Lig'de 'yaprak dökümü'

Ligde son teknik direktör ayrılıkları milli maçlar nedeniyle verilen arada MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'da yaşandı. Böylece bu sezon "teknik müdahale"ye giden takım sayısı 6'ya çıktı.

Süper Lig'de daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Göztepe'de teknik direktör değişiklikleri gerçekleşmişti.

Kayserispor'da 3 teknik adam çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geride kalan 11 haftalık bölümde 3 teknik direktör görev yaptı. Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Kayserispor'da 4-0'lık Göztepe mağlubiyeti sonrası başkan Erol Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman istifa etti.

Kayserispor'da Erol Bedir ve Hikmet Karaman istifa etti İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini bildirdi. Başkan Bedir'in ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'da istifa ettiğini açıkladı.Erol Bedir yaptığı açıklamada, "2016-17 sezonu devre arasında ilgili herkesin çok iyi hatırlayacağı üzere her açıdan çok olumsuz bir tabloda Kayserispor Başkanlığına getirildim. Şahsım ve yönetimim olağanüstü çaba gösterdik. Maddi-manevi hiç bir fedakarlıktan kaçmadık. Belli ölçüde şehirden destek aldık, taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Hele hele lokomotif grup Kapalı Kale’nin iyi günde, kötü günde hep bizimle olduğunu görmek bize ayrı bir güç verdi. Böylece büyük sıkıntıların üstesinden geldik. 3 yıla yakın süredir, ekmeğini yediğimiz şehrimizin markası olan Kayserispor’umuzun başarısı için emek verdik, bu süre içerisinde 3 genel kurul yaparak koltuğa yapışmadığımızı gösterdik.Göztepe-Kayserispor: 4-0Ancak ya aday çıkmadı, ya da adı geçenleri şehrin kültürü kabul etmedi. Takdir, Kayseri’nin ve genel kurulundur dedik ve göreve devam ettik.Geldiğimiz noktada ise; Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum. Yönetiminizce, talebimin kabulünü rica ederken, görevim boyunca benimle birlikte yoğun mesai harcayan siz değerli yönetim kuruluna, Her sıkıntımızı paylaşan Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle; hiçbir kişi veya grubun etki altına alamayacağına inandığım ’Tam Bağımsız’ ve sadece Kayserispor sevdasıyla yanıp tutuşan Kapalı Kale grubu başta olmak üzere, bütün taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyor, bize moral aşılayan yerel ve ulusal medyaya da teşekkürlerimi ifade ediyorum.Şahsıma destek verenlerden, yeni Başkana da hep destek-tam destek vermelerini rica ederken, bu şehre ve takıma hakkım geçtiyse helal ediyor, farkında olmadan kırdığım veya bana hakkı geçende varsa helallik istiyorum.Her şey Kayseri ve Kayserispor için" ifadelerini kullandı.📍KAYSERİSPOR YÖNETİM KURULU’NAhttps://t.co/eaL8FmvED9#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/zumkwZmB3M— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 6, 2019 Başkan Erol Bedir'in istifasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklama yapan Karaman, "Yaklaşık bir yıldır, ikinci memleketim olarak gördüğüm Kayseri’de daha öncede zevkle görev yaptığım İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör olarak görev yapmaktaydım. Bu süreçte, çok sıkıntılı günlerimiz olduğu gibi, inanılmaz ve olamaz denilen başarıları da hep birlikte yaşadık. Sayın Başkanımız Erol Bedir’in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiğim bu güzel şehirde çok mutlu günler geçirdim ve yeni dostlar edindim.Ancak yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparkende 'sonuç alabilmek adına her yol mübahtır' anlayışına sahip olanlarıda gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor’a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Hikmet Karaman’dan istifa sinyaliKaraman ayrıca, "Şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle her şeyin iyi olacağına inanıyorum.Sayın Başkan Erol Bedir’e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor’a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi. Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.📍 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI’NA https://t.co/8sUvGanTen#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/l7XB0QuW8a— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 6, 2019 Kayserispor ligde 7 maçta topladığı 3 puan ile son sırada bulunuyor.Hamdi Elcuman, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni başkanı oldu pic.twitter.com/FhZK23ciwO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2019

Samet Aybaba iki maça çıktı

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'dan sonra Samet Aybaba getirildi. Aybaba yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4-0 yenildi.

Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile sözleşme imzaladıktan 17 gün sonra istifa etti. Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sözleşme imzalandı.

Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek moral bulan Kayserispor, daha sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan Kayserispor, daha sonra Karaman ile yollarını ayırıp Samet Aybaba ile anlaşmıştı. 17 gün teknik direktörlük yapan ve ardından istifa eden Samet Aybaba'nın yerine de teknik direktör Bülent Uygun getirildi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kente gelen teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağlandığını duyurdu.Büyükkılıç, "Hayırlı olsun Kayseri. Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık." ifadelerini kullandı.Büyükkılıç, Bülent Uygun, Kayserispor Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman ve kulüp yöneticileriyle çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu.📍 KAMUOYU BİLGİLENDİRME | Teknik direktörümüz Sayın Samet Aybaba istifasını yönetimimize bildirmiş ve yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.🔗 https://t.co/kI4eRSQKMV#İstikbalMobilyaKayserisporKulübü pic.twitter.com/ShWspVlT3D— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 28, 2019

Denizlispor, İldiz'in görevine son verdi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezona 2'de 2 yaparak başlamasına rağmen daha sonra oynadığı 5 maçta galip gelemedi.

Denizlispor'da 7. haftada alınan 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz'in sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Mehmet Özdilek ile anlaşmaya varıldı.

İldiz, geçen sezon TFF 1. Lig'de Denizlispor'u şampiyon yaparak 9 yıl aradan sonra yeşil-siyahlı ekibi yeniden Süper Lig'e çıkarmıştı.

Denizlispor, yeni teknik direktörü Özdilek ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken, ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.

Ege temsilcisi, daha sonra Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da yönetim, kötü sonuçların faturasını teknik direktör Yücel İldiz’e kesti.Yeşil-siyahlı kulüp, 66 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırdı.Denizlispor'da tenik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba’nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Gençlerbirliği'nde "Kaplan dönemi" 9 hafta sürdü

Ligin bir diğer yeni ekibi Gençlerbirliği'nde de teknik direktör değişimi yaşandı.

Sezona Mustafa Kaplan yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım, 9. hafta sonunda 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Başkent ekibinde yönetim, sezona istenildiği gibi başlanılamaması üzerine 9. hafta sonunda Kaplan ile yollarını ayırırken, daha önce Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Hamzaoğlu ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

Hamza Hamzaoğlu, kendisini sezon sonuna dek #kırmızıkara renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/IZVwOCQQ7l — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) November 1, 2019

Tamer Tuna istifa etti

Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, 9. haftada alınan 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisinin ardından görevinden istifa etti.

Böylece İzmir ekibindeki 'ikinci Tamer Tuna dönemi' sona erdi. İlk 9 haftada 9 puan toplayan Göztepe'nin yeni teknik direktörü ise geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off finali oynayan Hatayspor'da ortaya koyduğu performansla dikkati çeken İlhan Palut oldu.

Göztepe'nin yeni hocası İlhan Palut oluyor Teknik direktör Tamer Tuna'nın, 4-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Başkan Mehmet Sepil'in yaptığı "Hocalarımız ve futbolcularımız formsuzdu" açıklamasının ardından istifa ettiği Göztepe'de, teknik direktörlük için İlhan Palut'la anlaşmaya varıldı.Listesindeki deneyimli alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılılarda başkan Mehmet Sepil, 42 yaşındaki Palut'ta karar kıldı. Başkan vekili Talat Papatya'yla İzmir'de bir araya gelen, ABD'de bulunan Başkan Sepil'le de görüntülü bağlantı kuran Palut'la el sıkışıldı. Süper Lig'i penaltılarda kaçırmıştıİlk teknik direktörlük deneyimini futbolcu olarak 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de formasını giydiği Hatayspor'da yaşayan Palut, takımı 2017-18 sezonunda 2. Lig'de şampiyon yaptı. Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1'inci Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i seri penaltılarla kaçırdı. Palut, bu sezon 1'inci Lig'de Hatay'daki görevinden 6'ncı hafta sonrası ayrıldı.

Kaplan, yeniden MKE Ankaragücü'nde

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi.

MKE Ankaragücü, sezona başkentin bir diğer ekibi Gençlerbirliği'nde başlayan teknik direktör Mustafa Kaplan ile dün anlaşmaya vardı.

Kaplan, geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçmiş ve MKE Ankaragücü'nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

Kulübümüz, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır.



Kendilerine başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.#Ankaragücü pic.twitter.com/ogEekA7w7j — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) November 12, 2019

Antalyaspor'da ayrılık

Antalyaspor'da son 4 maçta alınan mağlubiyetler beraberinde ayrılığı da getirdi. Akdeniz ekibinden dün yapılan açıklamada, "Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi. Antalyaspor, geçen sezon Bülent Korkmaz yönetiminde ligi 7. sırada bitirmişti.