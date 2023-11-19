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Spor

Szymanski'ye iki dev talip

Fenerbahçe'nin Polonyalı 10 numarası, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Szymanski için, İtalya'dan Napoli ve İngiltere'den Manchester United'ın devre arasında sarı-lacivertli takıma resmi teklifte bulunması bekleniyor.

10:26 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 10:36 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Szymanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 9 gol atıp 7 asist kaydetti.

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 9 gol atıp 7 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerinin takibi altında yer alırken, devre arasında takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.


Polonya basını, Szymanski'nin kariyerinin en iyi sezonunu yaşadığını ve dev bir ekibe transfer olmasının muhtemel olduğunu kaydederken, "Szymanski şimdilik transferi istemiyor gibi görünüyor, çünkü Fenerbahçe'de kendini harika hissediyor" denildi.


İtalya Serie A ekibi Napoli ve İngiltere Premier Lig devi Manchester United genç futbolcuyu takip ediyor. Polonya basınında Manchester United'ın Szymanski'yi alternatifli transfer listesine eklediği belirtildi. İngiliz ekibinin devre arasında Szymanski'nin transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi. Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra Türkiye pazarıyla yakından ilgilenen Napoli de Szymanski'yi transfer listesine eklerken, ocak ayında teklif için Türkiye'ye gelecekleri belirtildi.




Top kapmada zirvede

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Szymanski, geleneksel 10 numaraların aksine rakip sahadaki presi ve takım savunmasına üst düzey katılım göstermesiyle dikkat çekiyor. Çok fazla koşuyor, üçüncü bölgede rakip savunmaya pres yaparak rakibin rahat top kullanmasını engelliyor.


"Top kapmak beni gol atmaktan daha çok mutlu ediyor" diyen Szymanski'nin bu açıklamasını istatistikler de doğruluyor. Polonyalı orta saha oyuncusu, ligde geride kalan 12 haftada top kapma istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor. Szymanski 10 numara olmasına rağmen 25 top kapmayla ligde en çok top kapan oyuncu olarak dikkat çekiyor. Polonyalı orta saha oyuncusu, maç başına 1.3 kilit pasla da ilk sıralarda yer alıyor.





#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Manchester United
#Napoli
23 dakika önce
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