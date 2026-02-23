Yeni Şafak
Tedesco iki oyuncunun daha sakatlandığını açıkladı: 'Sıkıntıları var'

22:4123/02/2026, Pazartesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa karşısında son dakikada kaybedilen iki puanı değerlendirdi. Çok problem yaşadıklarını dile getiren Tedesco, iki futbolcusunun daha sıkıntıları olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe sahasında son dakikada yediği golle Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Kritik puan kaybının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşmayı değerlendirdi.

Tedesco'nun açıklamaları şöyle;

"Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık. İlk yarı iki stoperi değiştirdik."

"Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu."

"Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız."




#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Kasımpaşa
