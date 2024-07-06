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Spor

Tek hedef yarı final

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadelesini sürdüren A Milli futbol Takımımız, bugün saat 22.00'de Hollanda ile çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarımız, turu geçtiği takdirde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle 10 Temmuz'da yarı final maçına çıkacak.

09:24 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Millilerin Gürcistan maçındaki gol sevinci.
Millilerin Gürcistan maçındaki gol sevinci.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) beklenen gün geldi çattı. Bugün saatler 22.00'yi gösterdiğinde ülke olarak nefeslerimizi tutarak A Milli Futbol Takımımızın çeyrek finalde Hollanda ile yapacağı karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmasını bekleyeceğiz.


Mücadele, şampiyonanın düzenlendiği Almanya'nın başkentindeki Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki oynanacak. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Türkiye-Hollanda maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.


Turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final maçına çıkacak.



Hakan ve Samet geri dönüyor

A Milli Takımda sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile 2 maç men cezası alan Merih Demiral bugünkü maçta forma giyemeyecek. Milli takımda sarı kart cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.





Berlin polisi yüksek riskli maç ilan etti

Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirleyerek, "Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz" denildi. Polis sözcüsü ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi. Diğer yandan Türk taraftarların maç öncesi UEFA'yı protesto etmeyi planladığı da öğrenildi.


Muhtemel 11'ler

Türkiye:
Mert Günok, Kaan, Samet, Abdülkerim, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Salih, Hakan, Kenan, Arda, Barış Alper
Hollanda:
Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay




#EURO 2024
#A Milli Takım
#Hollanda
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