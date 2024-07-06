Tek hedef yarı final

Kimi zaman birimiz hepimiz için, kimi zaman da hepimiz birimiz için mücadele ederiz. Biz her zaman biriz, biz Türkiye’yiz 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 #BizimÇocuklar @Merihdemiral pic.twitter.com/PDyvyayqKN

A Milli Takımda sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile 2 maç men cezası alan Merih Demiral bugünkü maçta forma giyemeyecek. Milli takımda sarı kart cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirleyerek, "Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz" denildi. Polis sözcüsü ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi. Diğer yandan Türk taraftarların maç öncesi UEFA'yı protesto etmeyi planladığı da öğrenildi.