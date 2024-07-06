Tek hedef yarı final

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) beklenen gün geldi çattı. Bugün saatler 22.00'yi gösterdiğinde ülke olarak nefeslerimizi tutarak A Milli Futbol Takımımızın çeyrek finalde Hollanda ile yapacağı karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmasını bekleyeceğiz.
Mücadele, şampiyonanın düzenlendiği Almanya'nın başkentindeki Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki oynanacak. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Türkiye-Hollanda maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final maçına çıkacak.
A Milli Takımda sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile 2 maç men cezası alan Merih Demiral bugünkü maçta forma giyemeyecek. Milli takımda sarı kart cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirleyerek, "Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz" denildi. Polis sözcüsü ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi. Diğer yandan Türk taraftarların maç öncesi UEFA'yı protesto etmeyi planladığı da öğrenildi.