Tottenham deplasmanda Manchester City'yi iki golle geçti

Başkent temsilcisi, 35. dakikada Brennan Johnson ve 45. dakikada Joao Palhinha'nın golleriyle rakibini 2-0 yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

Geçen sezonu küme düşme hattının üstünde 17. sırada tamamlayan Tottenham, yeni teknik direktörü Thomas Frank ile yeni sezona kayıpsız ve gol yemeden güçlü bir başlangıç yaptı.