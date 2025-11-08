Trabzonspor - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahaya çıkıyor. Fatih Tekke’nin öğrencileri, milli ara öncesinde Corendon Alanyaspor’u Papara Park’ta konuk edecek.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, maçın hakemi kim?

Saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Futbolseverler bu mücadeleyi beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.

Ligde 29 puanla lider durumda bulunan Galatasaray’ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 1 puan gerisinde, 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde dört maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor karşısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR’DA KİMLER EKSİK?

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Nwakaeme’nin yanı sıra, sakatlıkları süren Serdar, Batagov, Savić ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari karşılaşmada forma giyemeyecek.





Konuk Corendon Alanyaspor ise geçen hafta sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Ligde 14 puanı bulunan Akdeniz temsilcisi, 9. sırada yer alıyor. Pereira’nın ekibinde Güven Yalçın ve Steve Mounié, zorlu Akyazı deplasmanında forma giyemeyecek.





Karşılaşmadan öne çıkan notlar

Alanyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını toplam 10 gol atarak kazanan Trabzonspor, daha önceki altı karşılaşmada tek galibiyet alabilmiş (2B 3M) ve rakip filelere sadece altı gol gönderebilmişti.





Trabzonspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Alanyaspor (1M), daha önceki dokuz karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitledi (3B 4M).





Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Trabzonspor, seyircisi önünde bu şekilde üst üste 3+ galibiyet aldığı son seriyi Aralık 2024-Şubat 2025 arasında Şenol Güneş yönetiminde yakaladı (4G).





Süper Lig'de çıktığı son deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenilen Alanyaspor, aynı teknik direktör yönetiminde üst üste iki dış saha karşılaşmasını gol atamadan kaybettiği son süreci Fatih Tekke döneminde yaşadı (Kasım 2023).





Son Süper Lig maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, aynı teknik direktör yönetiminde (geçici görev yapanlar hariç) üst üste 2+ karşılaşmada gol atamadığı son süreci Şubat 2018'de yaşadı (Rıza Çalımbay; üç maç).





Sezonun ilk dört haftasında 7 puan toplayan Alanyaspor (2G 1B 1M), daha sonraki yedi maçlık süreçte aynı sayıda puan biriktirebildi (1G 4B 2M).





Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine kafa golü izni vermeyen üç takımdan biri olan Trabzonspor'un (Göztepe ve Galatasaray ile birlikte), Alanyaspor'dan bu şekilde yediği son gol Mart 2021'de geldi (Mustafa Pektemek).





Son iki Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamayan Paul Onuachu'nun, Türkiye kariyerinde üst üste üç karşılaşmayı boş geçtiği tek serisi var (Ekim 2023).





Alanyaspor'un Süper Lig'de Trabzonspor filelerine gönderdiği son beş golün dördünde Florent Hadergjonaj'ın doğrudan katkısı vardı (2 gol & 2 asist).





Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı son iki Süper Lig maçında Fatih Karagümrük (Marcel Licka) ve Kayserispor'u (Markus Gisdol) mağlup eden Fatih Tekke, kariyerinde yabancı meslektaşlarına karşı üst üste üç galibiyet alamadı.





TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Zubkov, Onuachu.





Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Yusuf, Maestro, Makouta, İbrahim, Hagi, Ogundu.







