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Trabzonspor Andre Onana'yı resmen duyurdu

Trabzonspor Andre Onana'yı resmen duyurdu

17:393/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
AA
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Onana'nın geçici transferi konusunda Manchester United'a herhangi bir bedel ödenmeyecek.
Onana'nın geçici transferi konusunda Manchester United'a herhangi bir bedel ödenmeyecek.

Transferin hareketli takımlarından Tabzonspor, Manchester United'dan kaleci Andre Onana ile bir yıllığına daha anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor, kaleci Andre Onana ile bir yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya 2026-2027 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 2 milyon avro imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Onana'nın geçici transferi konusunda Manchester United'a ise bedel ödenmeyeceği kaydedildi.



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