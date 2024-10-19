Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi: Ligin başından beri katledildik

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün mali durumuna ilişkin bilgiler veren Başkan Ertuğrul Doğan, ligdeki hatem hatalarına da değindi.





İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:





"TRABZONSPOR'UN AÇIK VE NET KATLEDİLDİĞİNİ SÖYLÜYORUM"





Basın önünde de sizler kanalıyla da yazılı olarak da hakemlerle alakalı Trabzonspor'un ligin başından beri açık ve net katledildiğini söylüyorum. Her maçımızda ayrı olaylar var, istisnasız hiç sekmiyor. Bununla alakalı kulüp olarak da hem yazılı hem sözlü açıklamalarımızı yaptık. Benim düşüncem bu yönde ama Trabzonspor Kulübü, Trabzonspor Kulübü Başkanı yapılanları görüyor ve notunu alıyor. Yeri ve zamanı gelince daha farklı şeyler söyleyeceğiz tabii ki.





"GEREKLİ ÇÖZÜMÜ BULACAĞINA İNANIYORUM"





Trabzonspor taraftarı mutsuz, haklı. Bunun dışında da maalesef maç saatleri, Trabzonspor bu saatlerde (gündüz saatleri) oynuyor. Tüm söylediklerimize rağmen bundan vazgeçmiyorlar. Federasyonun başında eski başkanımız var. Bu konularla ilgili gerekli çözümü bulacağına inanıyorum. Böyle düşünmek lazım.





"YILLIK 750 MİLYON CİVARINDAKİ FAİZ YÜKÜNDEN KURTULDUK"





Bankalar Birliği'nden çıkmamız Trabzonspor için çok önemli bir adım. Ekonomik olarak da Trabzonspor futbolda yaptığı devrimin bir benzerini yapacaktır. Mali yapımız açısından son derece önemliydi. Yıllık yaklaşık 700-750 milyon civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk.





"TRABZONSPOR GELİRİNİ ARTIRMAK ZORUNDA"





Kulübümüzün asıl problemi gelir - gider dengesi arasındaki sıkıntı. Dün de eski yönetici abilerimizle görüştük. Trabzonspor acilen geliştireceği projelerle yıllık gelirini yukarı taşımak zorunda. Yoksa biz planlarımızı gerçekleştirdik diyelim, önümüzdeki yıl Trabzonspor'u borçsuz hale getirdik diyelim, çok bir şey değişmeyecek. Trabzonspor, gelirini arttırmak zorunda. Gelecek yıl borcumuzu sıfırladık diyelim, ondan sonra durursak, Trabzonspor yıllar içerisinde aynı duruma tekrar gelir, bu çok net. Trabzonspor, gelir getirecek kalemlerini arttırması lazım. Bunlarla ilgili ciddi bir planlamamız var.





"BU SORUNU ORTADAN KALDIRDIK"





Eskiden UEFA 6 ayda bir, bir dönem borçsuzluk yazısı alıyordu. Şimdi Avrupa kupalarına katılmak, transfer yasağına maruz kalmamak için kulüpler 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı almak zorunda. Borcun olmadığına dair yazıyı alman gerekiyor. Eylül sonu itibariyle bu vardı, bu sorunu ortadan kaldırdık. Önümüzdeki borçsuzluk kağıdı aralık ayının sonunda. 2024 yılı Aralık ayı itibariyle tüm ödemeler 30 milyon euro. Biz tamam çok önemli bir eşiği aştık, kulübü çok önemli bir faizden kurtardık. Çok iyi işler yapıyoruz ama bu devam ediyor. Önümüzdeki süreçte biz de dikkatli olmalıyız. Bir an önce Trabzonspor'u bu tip sıkıntılardan kurtarmaya çalışıyoruz.





"EKONOMİK ANLAMDA ÇOK CİDDİ EMEK VERİLDİ"





Trabzonspor için tablo olumlu hale dönmeye başladı. Sahada camiama karşı mahcubum. Şenol Hocamızla bunun içinden güzel bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Onu da net söyleyeyim. Şu anda camiamıza mahcubum sahada ama ekonomik anlamda çok ciddi emek verildi. Çok önemli aşamalar geçildi, geçilmeye devam ediyor. Tablo olumlu hale dönüyor. Tüm planlamalarımız hazır. Önümüzdeki günlerden itibaren neler yapacağımızı paylaşacağız. Trabzonspor, moral olarak taraftarını daha mutlu edecek, yatırımcısını da mutlu edecek. Hem Trabzonspor hem yatırımcısı hep birlikte kazanmaya devam edecek.





"BİR MÜCADELEYİ YARIDA BIRAKMAM"





Sponsor listemizi ortaya koyunca, ne alıp almadığımızı görüyoruz. Çok değerli Trabzonlu iş adamlarından bugüne kadar destek almadım. Belki bunda hata bizdedir. Bana destek olmuyorlar sonuçta, destek Trabzonspor'a, herkesin bu işe bu şekilde bakması gerekiyor. Çok büyük sıkıntı çektik, ben bundan sonra herhangi bir başkanın bu sıkıntıları çekmesini istemem. Tahmin edemeyeceğiniz sıkıntı çektik. Yılgınlığa düştüm mü, hayır. Aklımın ucundan geçmedi. Bir mücadeleyi yarıda bırakmam, gereken neyse yapmaya devam edeceğim. Herkesin Trabzonspor'a sahip çıkması, destek olması gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi yok. Kendimden 7-8 kat bütçelerle mücadele ediyorum. Nasıl olduğunu anlattım. Yanlış anlaşılmasın, eleştirmiyorum, takdir ediyorum. Burada eksik olan biziz, neden yapamamışız? Bizim dönemimizdekileri halledebildik, bundan sonrakileri daha farklı yapacağız. Tüm Trabzonsporlular destek verecek, başka bir alternatifi yok.







