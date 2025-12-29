Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı: Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı: Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

13:4629/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Trabzonspor antrenmanından kare.
Trabzonspor antrenmanından kare.

Süper Kupa Yarı Finali’nde Trabzonspor rakibi Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını bu sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.


Bordo mavililer, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Trabzonspor
#Süper Kupa
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dijital vicdan nedir, ne anlama gelir?