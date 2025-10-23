Yeni Şafak
Trabzonspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor

17:1723/10/2025, Perşembe
AA
Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.


Antrenmana tedavileri devam eden Nwakaeme, genç oyuncular Cihan Çanak ile Taha Emre İnce katılmadı. Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda golcü oyuncu Paul Onuachu ile kısa bir görüşme yaptı.


Trabzonspor, yarınki antrenmanla ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.




