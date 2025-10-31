Yeni Şafak
Trabzonspor'un derbi kadrosu belli oldu

17:0331/10/2025, Cuma
AA
Stefan Savic de kafilede yer aldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Bordo-mavililerin derbi kadrosu açıklandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.


Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer alıyor:


Andre Onana, ⁠Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠Wagner Pina, ⁠Arif Boşluk,⁠ ⁠Mustafa Eskihellaç, ⁠Stefan Savic, ⁠Serdar Saatçı, ⁠Arseniy Batagov, ⁠Rayyan Baniya, ⁠Christ Inao Oulai, ⁠Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, ⁠Benjamin Bouchouari, ⁠Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, ⁠Cihan Çanak, ⁠Kazeem Olaigbe, ⁠Felipe Augusto, ⁠Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan


RAMS Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.






#Süper Lig
#Trabzonspor
#Galatasaray
