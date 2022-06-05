Trabzonspor'un şampiyonluk kupası merdivenlere resmedildi

Trabzonspor’un şampiyonluğunun yankıları şehirde halen devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 Nolu Beşirli Mahallesi’nde 46 basamaklı merdiveni önce onardı, ardından da bordo-mavi renklere boyadı. İki sanatçı tarafından da merdivenlere çeşitli resimler yapıldı.

10 gün sürdü

Yaklaşık 10 gün süren çalışma sonucunda, yukarıdan bakıldığında keşan deseni, aşağıdan bakıldığında ise 2021-2022 Süper Lig şampiyonluk kupasının üç boyutlu resmi ortaya çıktı. Basamakların kenarlarına ise iz bırakmış futbolculardan Cemil Usta, Necati Özçağlayan, Ünal Karaman, Şota Arveladze, Hami Mandıralı, Hasan Şengün, Ali Kemal Denizci, teknik direktörler Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Şenol Güneş ile son şampiyonluk kupasını havaya kaldıran teknik direktör Abdullah Avcı ve şampiyon takımın futbolcularının isimleri yazıldı. Merdiveni kullanan veya bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çeken 3 boyutlu desende fotoğraf çektirmek isteyenler için ise özel bir alan oluşturuldu.

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"Üç boyutlu çalışmamızı yeni bitirdik"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, küçük, büyük dokunuşlarla şehri Trabzonspor’un şampiyonluğuna hazırladıklarını söyledi. Zorluoğlu, taraftarların heyecanını belli bir seviyenin üzerinde tutmaya gayret ettiklerini belirterek, “Ve nihayet şampiyonlukla birlikte düzenlenen kutlama etkinlikleri sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da çok büyük ses getirdi” diye konuştu. Başkan Zorluoğlu, yaptıkları merdiven konusunda ise şu değerlendirmede bulundu: “Üç boyutlu çalışmamızı yeni bitirdik, vatandaşlarımızın bu alana ilgi göstereceğine inanıyorum. Buranın, özellikle yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşların fotoğraf çektireceği bir alana dönüşeceğini tahmin ediyorum.”