Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Central Hospital Ümraniyespor evinde Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk edecek. Bu maç hakem Gürcan Hasova yönetecek. MKE Ankaragücü ise evinde Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim? İşte detaylar.
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK ve MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor maçları ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu hafta görev alacak hakemleri de açıkladı. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim? İşte soruların yanıtları.
TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİM?
Trendyol 1. Lig’de haftanın programı şu şekilde;
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Gürcan Hasova
20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor: Yasin Kol
16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu
13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Batuhan Kolak
16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu