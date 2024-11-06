Trendyol 1. Lig'de 12. hafta Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK ve MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor maçları ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu hafta görev alacak hakemleri de açıkladı. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim? İşte soruların yanıtları.