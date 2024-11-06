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Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim?

Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim?

17:236/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı başlıyor.
Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı başlıyor.

Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Central Hospital Ümraniyespor evinde Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk edecek. Bu maç hakem Gürcan Hasova yönetecek. MKE Ankaragücü ise evinde Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim? İşte detaylar.

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK ve MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor maçları ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu hafta görev alacak hakemleri de açıkladı. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim? İşte soruların yanıtları.

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİM?

Trendyol 1. Lig’de haftanın programı şu şekilde;

8 Kasım Cuma:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Gürcan Hasova

20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor: Yasin Kol

16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu

10 Kasım Pazar:

13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Batuhan Kolak

16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu



#Trendyol 1. Lig
#TFF
#Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu

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