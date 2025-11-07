Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Yıldız futbolcu için ‘ölü yatırım’ dedi!

Tümer Metin, Nene ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nene 8-9 asisti kariyerinde yapamaz. 360 dakika diyorum ya! 2012'de futbolu bıraktım sene 2025... Şuradan şuraya hızlı yürümedim. Antrenman falan hiçbir şey yok hayatımda. 360 dakika ver bana 2-3 defa tabelaya dokunurum yani. Nene, Fenerbahçe için bence ölü yatırım." ifadelerini kullandı.