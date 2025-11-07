Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Yıldız futbolcu için ‘ölü yatırım’ dedi!

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası Tümer Metin'den Sarı-Lacivertli takımın genç hücumcusuna yönelik çok sert eleştiriler geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Golsüz sona eren karşılaşmayı Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında değerlendirdi. Tümer Metin'in Dorgeles Nene için iddiası dikkat çekti.
‘ÖLÜ YATIRIM’
Tümer Metin, Nene ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nene 8-9 asisti kariyerinde yapamaz. 360 dakika diyorum ya! 2012'de futbolu bıraktım sene 2025... Şuradan şuraya hızlı yürümedim. Antrenman falan hiçbir şey yok hayatımda. 360 dakika ver bana 2-3 defa tabelaya dokunurum yani. Nene, Fenerbahçe için bence ölü yatırım." ifadelerini kullandı.
Dorgeles Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta süre aldı. Malili futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Nene'nin Fenerbahçe ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.