Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Yıldız futbolcu için ‘ölü yatırım’ dedi!

Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Yıldız futbolcu için ‘ölü yatırım’ dedi!

08:487/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler
Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası Tümer Metin'den Sarı-Lacivertli takımın genç hücumcusuna yönelik çok sert eleştiriler geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Golsüz sona eren karşılaşmayı Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında değerlendirdi. Tümer Metin'in Dorgeles Nene için iddiası dikkat çekti.

‘ÖLÜ YATIRIM’

Tümer Metin, Nene ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nene 8-9 asisti kariyerinde yapamaz. 360 dakika diyorum ya! 2012'de futbolu bıraktım sene 2025... Şuradan şuraya hızlı yürümedim. Antrenman falan hiçbir şey yok hayatımda. 360 dakika ver bana 2-3 defa tabelaya dokunurum yani. Nene, Fenerbahçe için bence ölü yatırım." ifadelerini kullandı.

Dorgeles Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta süre aldı. Malili futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Nene'nin Fenerbahçe ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.





#Fenerbahçe
#Tümer Metin
#Nene
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri