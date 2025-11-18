Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi

15:3618/11/2025, Salı
Golcü oyuncu Umut Nayir de çalışmalarda yer aldı.
TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idmanda takım ısınma, pas oyunları ve aerobik güç çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar programına 20 Kasım’daki antrenmanla devam edecek.

TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam etti.


Antrenman ritmi yükseldi

Günün çalışması ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular, oyuna dayalı 8’e 8 formatındaki pas ve tempo çalışmasına geçti. Antrenman, takımın fiziksel seviyesini artırmaya yönelik aerobik güç çalışması ile sona erdi.


Hazırlık programı devam ediyor

TÜMOSAN Konyaspor’un bir sonraki antrenmanı, 20 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Teknik ekibin, Antalyaspor karşılaşması öncesinde taktik detaylara ağırlık vermesi bekleniyor.





