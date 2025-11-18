TÜMOSAN Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi

TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idmanda takım ısınma, pas oyunları ve aerobik güç çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar programına 20 Kasım’daki antrenmanla devam edecek.
TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam etti.
Günün çalışması ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular, oyuna dayalı 8’e 8 formatındaki pas ve tempo çalışmasına geçti. Antrenman, takımın fiziksel seviyesini artırmaya yönelik aerobik güç çalışması ile sona erdi.
TÜMOSAN Konyaspor’un bir sonraki antrenmanı, 20 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Teknik ekibin, Antalyaspor karşılaşması öncesinde taktik detaylara ağırlık vermesi bekleniyor.