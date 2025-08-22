Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, İspanya'nın ardından Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.





Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.





Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.





Milli takımın kadrosunda deneyimli isimler var





Ay-yıldızlıların Dünya Şampiyonası kadrosunda tecrübeli isimler bulunuyor. Dünya şampiyonalarında 2006, 2010, 2018 ve 2022'de kadroda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda 5'inci kez sahada olacak.





Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın da Tayland'da milli takımın başarısı için ter dökecek.





Milliler üst üste 6'ncı kez boy gösterecek





Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösterecek.





Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.





A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.





Maç programı





Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:





Yarın:





TSİ 15.30 Türkiye-İspanya





25 Ağustos Pazartesi





TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan





27 Ağustos Çarşamba



