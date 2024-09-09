TÜRKİYE - İZLANDA CANLI İZLE

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi ikinci maçında İzlanda'yı konuk ediyor.
Ay-yıldızlılar, Galler beraberliği sonrası sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE - İZLANDA MUHTEMEL 11
Türkiye: Mert, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Mert Müldür, Okay, Hakan, Orkun, Arda Güler, İrfan Can, Kenan Yıldız.
İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson