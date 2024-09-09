TÜRKİYE - İZLANDA CANLI İZLE

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Türkiye - İzlanda || Canlı izle - Canlı sonuç

UEFA Uluslar B Ligi ikinci maçında A Milli Takımımız sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye-İzlanda maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:14 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye - İzlanda
Türkiye - İzlanda

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi ikinci maçında İzlanda'yı konuk ediyor.


Ay-yıldızlılar, Galler beraberliği sonrası sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.


Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.


TÜRKİYE - İZLANDA MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Mert Müldür, Okay, Hakan, Orkun, Arda Güler, İrfan Can, Kenan Yıldız.

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson


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#Türkiye
#İzlanda
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