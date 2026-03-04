Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuç: 2. Lig ekibi Süper Lig takımını mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında 2. Lig takımlarından Beyoğlu Yeni Çarşı sahasında Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'u konuk etti. Mücadeleyi Beyoğlu 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 57. dakikada Alhan Kurtoğlu kaydetti. Ayrıca Kocaelispor'da Rigoberto Rivas 49. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. olarak veda ederken, Beyoğlu Yeni Çarşı grubu 7. olarak tamamladı.





Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor maçının dakika dakika özeti

Mücadelenin ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

36’ncı dakikada Kocaelispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Haidara’nın yaptığı ortada Burak araya girerek topu uzaklaştırdı.

38’inci dakikada ise yine sol kanattan Churlinov’un ön direğe gönderdiği ortada Alperen kademeye girerek tehlikeyi önledi. Bu iki pozisyon dışında ilk yarıda önemli bir gol fırsatı yaşanmadı ve devre 0-0 sona erdi.

49’uncu dakikada Kocaelispor’da Rivas, orta alanda gelişen Beyoğlu Yeni Çarşı atağında Mustafa Kaçan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

51’inci dakikada pozisyon potansiyel kırmızı kart ihtimaliyle VAR incelemesine alındı. 52’nci dakikada VAR uyarısı sonrası hakem, Rivas’ın sarı kartını iptal ederek doğrudan kırmızı kart gösterdi. Müdahale ‘savunmadaki son adam’ değerlendirmesiyle cezalandırıldı ve Kocaelispor 10 kişi kaldı.