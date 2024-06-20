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Spor

Türkiye-Portekiz maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımımızın EURO 2024'te Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

11:37 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:56 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Felix Zwayer
Felix Zwayer

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, 22 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek.


Zwayer’in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Maçın dördüncü hakemi de İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano olacak.


Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Bastian Dankert oturacak.





#EURO 2024
#Türkiye
#Portekiz
#Felix Zwayer
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