UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu. Peki Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? Cevaplar haberimizde.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1'lik yenilgi aldı.

Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1-İNGİLTERE - 95.732

2-İTALYA - 84.606

3-İSPANYA - 79.132

4-ALMANYA - 76.535

5-FRANSA - 63.807

6-HOLLANDA -59.233

7-PORTEKİZ - 55.016

8-BELÇİKA - 48.000

9-ÇEKYA - 41.450

10-TÜRKİYE - 39.700

11-NORVEÇ - 32.750

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU















