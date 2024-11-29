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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye’nin puanı arttı

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye’nin puanı arttı

10:0029/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir 5. hafta maçlarını dün akşam tamamladı. Fenerbahçe deplasmanda Slavi Prag’ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv’e 3-1 mağlup oldu. Başakşehir ise evinde Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. 1 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile tamamladığımız maçların ardından UEFA ülke sıralamasında puanımız arttı. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu. Peki Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? Cevaplar haberimizde.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1'lik yenilgi aldı.

Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1-İNGİLTERE - 95.732

2-İTALYA - 84.606

3-İSPANYA - 79.132

4-ALMANYA - 76.535

5-FRANSA - 63.807

6-HOLLANDA -59.233

7-PORTEKİZ - 55.016

8-BELÇİKA - 48.000

9-ÇEKYA - 41.450

10-TÜRKİYE - 39.700

11-NORVEÇ - 32.750

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU





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