Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
U19 Milli Takım Elit Tur’a yükseldi

U19 Milli Takım Elit Tur’a yükseldi

13:1216/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Millilerin maç sonu galibiyet pozu
Millilerin maç sonu galibiyet pozu

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Belarus’u 2-0 mağlup eden U19 Milli Takım, adını Elit Tur’a yazdırmayı başardı.

U19 Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Belarus’u 2-0 mağlup etti.


Antalya’da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Milli Takımın gollerini 24. dakikada Hüseyin Maldar ve 86. dakikada Talha Özdemir kaydetti. Belarus’tan Pavel Apetyonok 69. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti.


U19 Milli Takımı, son maçlar öncesinde grubunda aldığı iki galibiyet ile adını Elit Tur’a yazdırmayı başardı. Grubun diğer maçında Yunanistan, Lihtenştayn’ı 8-0 yendi.


Finaller Galler’de oynanacak

Turnuvada yer alan 13 grupta ilk iki sırayı alan takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan İspanya, 2026 bahar aylarında Elit Tur’da yer alacak. Elit Tur’da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Galler, 2026 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Galler, 2026 yazındaki finallere doğrudan katılacak.




#Avrupa U19 Şampiyonası
#U19 Milli Takım
#Galler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutları e Devlet başvurusu ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut banka başvuruların sona ereceği tarih