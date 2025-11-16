U19 Milli Takım Elit Tur’a yükseldi

U19 Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Belarus’u 2-0 mağlup etti.

Antalya’da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Milli Takımın gollerini 24. dakikada Hüseyin Maldar ve 86. dakikada Talha Özdemir kaydetti. Belarus’tan Pavel Apetyonok 69. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti.

U19 Milli Takımı, son maçlar öncesinde grubunda aldığı iki galibiyet ile adını Elit Tur’a yazdırmayı başardı. Grubun diğer maçında Yunanistan, Lihtenştayn’ı 8-0 yendi.