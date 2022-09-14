Spor UEFA Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı
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UEFA Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı

Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı.

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Haber Merkezi AA
UEFA Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı
UEFA Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı

UEFA, Royal Antwerp'in Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma başlattı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 Ağustos'ta Belçika'nın Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanan maçta meydana gelen olaylarla ilgili Medipol Başakşehir'in başvurusu sonrası soruşturma başlatıldı.

Başakşehir başvuru yapmıştı

Medipol Başakşehir takımının başvurusunda, "Bir milletin bayrağını ateşe vermenin, o ülkenin, o kulübün ve taraftarlarının değerlerine karşı son derece uygunsuz bir davranış olduğu apaçık ortadadır. UEFA'dan ev sahibi takım (Royal Antwerp) seyircilerinin söz konusu eylemleri hakkında disiplin soruşturması başlatmasını ve sorumlulara gerekli yaptırımları uygulamasını şiddetle talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

  • UEFA, bu başvuruya cevaben bir müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma açıldığını kulübe bildirdi.
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