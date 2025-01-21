UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? Devler Ligi’nde 7. hafta heyecanı başlıyor! İşte 21 Ocak Salı günün maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Monaco - Aston Villa, Atalanta - Sturm Graz karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte 21 Ocak Salı günün maç programı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, bugün ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Devler Ligi’nde toplamda 2 günde 9 maç oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
21 OCAK SALI
20.45 Monaco - Aston Villa
20.45 Atalanta - Sturm Graz
23.00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen
23.00 Bologna - Borussia Dortmund
23.00 Club Brugge - Juventus
23.00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven
23.00 Liverpool - Lille
23.00 Slovan Bratislava - Stuttgart
23.00 Benfica - Barcelona
22 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 Shakhtar Donetsk - Brest
20.45 Leipzig - Sporting CP
23.00 Milan - Girona
23.00 Sparta Prag - Inter
23.00 Arsenal - Dinamo Zagreb
23.00 Celtic - Young Boys
23.00 Feyenoord - Bayern Münih
23.00 Paris Saint-Germain - Manchester City
23.00 Real Madrid - Salzburg