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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? Devler Ligi’nde 7. hafta heyecanı başlıyor! İşte 21-22 Ocak maç fikstürü…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? Devler Ligi’nde 7. hafta heyecanı başlıyor! İşte 21-22 Ocak maç fikstürü…

11:1020/01/2025, الإثنين
G: 20/01/2025, الإثنين
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UEFA Şampiyonlar Ligi 21-22 Ocak maç fikstürü
UEFA Şampiyonlar Ligi 21-22 Ocak maç fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı 21-22 Ocak Salı ve Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Monaco - Aston Villa, Atalanta - Sturm Graz karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Devler Ligi’nde toplamda 2 günde 9 maç oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

21 OCAK SALI

20.45 Monaco - Aston Villa

20.45 Atalanta - Sturm Graz

23.00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

23.00 Bologna - Borussia Dortmund

23.00 Club Brugge - Juventus

23.00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven

23.00 Liverpool - Lille

23.00 Slovan Bratislava - Stuttgart

23.00 Benfica - Barcelona

22 OCAK ÇARŞAMBA

20.45 Shakhtar Donetsk - Brest

20.45 Leipzig - Sporting CP

23.00 Milan - Girona

23.00 Sparta Prag - Inter

23.00 Arsenal - Dinamo Zagreb

23.00 Celtic - Young Boys

23.00 Feyenoord - Bayern Münih

23.00 Paris Saint-Germain - Manchester City

23.00 Real Madrid - Salzburg

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Aston Villa
#Monaco

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