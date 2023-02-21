Uğurcan Çakır: Turu geçmek artık görev haline geldi

Kaptan Uğurcan Çakır da takım arkadaşlarıyla yaptığı son toplantıda yaşanan acılara dikkat çekerek maçın önemine dikkat çekti. Gerek depremlere gerekse Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının camia üzerindeki etkisine vurgu yapan Uğurcan'ın, "Depremlerde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Ve ilk maçta desteği, birliği yaşadık. Şu anda tüm Türkiye arkamızda. Milli takımı destekler gibi bizi destekliyorlar. Ahmet Suat Özyazıcı da böyle bir ortamda turu geçmemizi isterdi. Basel mücadelesi artık sadece bir maç ya da atlanacak bir tur değil. Önce deprem felaketi ardından Özyazıcı hocamızın kaybı hepimizi yasa boğdu. Turu geçerek acıları bir nebze olsun dindirebiliriz. Bu bizim için artık bir görev ve sorumluluk. Bu bilince sahaya çıkıp turu hem halkımıza hem de Özyazıcı hocamıza hediye etmeliyiz" dediği öğrenildi.