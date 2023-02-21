Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Uğurcan Çakır: Turu geçmek artık görev haline geldi

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, perşembe günü Basel ile yapacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşı öncesi arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Önce deprem ardından Özyazıcı hocamızın kaybı hepimizi yasa boğdu. Turu geçerek acıları bir nebze olsun dindirebiliriz. Bu bizim için artık bir görev ve sorumluluk" dedi.

09:35 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Uğurcan Çakır, Basel'e atılan gol sonrası bayrağımızı öpmüştü.

Uğurcan Çakır, Basel'e atılan gol sonrası bayrağımızı öpmüştü.

Trabzonspor'da gözler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Basel ile perşembe günü oynanacak rövanş maçına çevrildi.


Bordo-mavili takım, ülkemizde yaşanan depremlerin ardından kendi sahasında oynadığı ve tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu ilk maçta sahadan 1-0 üstünlükle ayrılmıştı. Karadeniz ekibine her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yeterli olacak.


Deprem felaketinin ardından kulübün efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'nın da hayatını kaybetmesi Trabzonspor camiasını yasa boğarken, Basel maçını bambaşka bir havaya bürüdü.


Kaptan Uğurcan Çakır da takım arkadaşlarıyla yaptığı son toplantıda yaşanan acılara dikkat çekerek maçın önemine dikkat çekti. Gerek depremlere gerekse Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının camia üzerindeki etkisine vurgu yapan Uğurcan'ın, "Depremlerde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Ve ilk maçta desteği, birliği yaşadık. Şu anda tüm Türkiye arkamızda. Milli takımı destekler gibi bizi destekliyorlar. Ahmet Suat Özyazıcı da böyle bir ortamda turu geçmemizi isterdi. Basel mücadelesi artık sadece bir maç ya da atlanacak bir tur değil. Önce deprem felaketi ardından Özyazıcı hocamızın kaybı hepimizi yasa boğdu. Turu geçerek acıları bir nebze olsun dindirebiliriz. Bu bizim için artık bir görev ve sorumluluk. Bu bilince sahaya çıkıp turu hem halkımıza hem de Özyazıcı hocamıza hediye etmeliyiz" dediği öğrenildi.







#Trabzonspor
#Basel
#Uğurcan Çakır
18 dakika önce
default-profile-img
Uğurcan Çakır: Turu geçmek artık görev haline geldi
AFAD: Hatay'daki 6.4'lük depremin ardından 90 artçı meydana geldi
Bakanlıktan depremzede çocuklara ilişkin açıklama
İtalya kuraklıkla karşı karşıya
Galatasaray'ın Arsen Zakharyan teklifi ortaya çıktı: Oyuncu Türkiye'ye geldi
Hatay'da sağlık personeli gelen asılsız ihbarlara tepki gösterdi: İşimizi yapamaz olduk
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.