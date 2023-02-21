Uğurcan Çakır: Turu geçmek artık görev haline geldi

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Uğurcan Çakır, Basel'e atılan gol sonrası bayrağımızı öpmüştü.
Trabzonspor'da gözler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Basel ile perşembe günü oynanacak rövanş maçına çevrildi.
Bordo-mavili takım, ülkemizde yaşanan depremlerin ardından kendi sahasında oynadığı ve tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu ilk maçta sahadan 1-0 üstünlükle ayrılmıştı. Karadeniz ekibine her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yeterli olacak.
Deprem felaketinin ardından kulübün efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'nın da hayatını kaybetmesi Trabzonspor camiasını yasa boğarken, Basel maçını bambaşka bir havaya bürüdü.
Kaptan Uğurcan Çakır da takım arkadaşlarıyla yaptığı son toplantıda yaşanan acılara dikkat çekerek maçın önemine dikkat çekti. Gerek depremlere gerekse Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının camia üzerindeki etkisine vurgu yapan Uğurcan'ın, "Depremlerde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Ve ilk maçta desteği, birliği yaşadık. Şu anda tüm Türkiye arkamızda. Milli takımı destekler gibi bizi destekliyorlar. Ahmet Suat Özyazıcı da böyle bir ortamda turu geçmemizi isterdi. Basel mücadelesi artık sadece bir maç ya da atlanacak bir tur değil. Önce deprem felaketi ardından Özyazıcı hocamızın kaybı hepimizi yasa boğdu. Turu geçerek acıları bir nebze olsun dindirebiliriz. Bu bizim için artık bir görev ve sorumluluk. Bu bilince sahaya çıkıp turu hem halkımıza hem de Özyazıcı hocamıza hediye etmeliyiz" dediği öğrenildi.