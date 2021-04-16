Ümit Karan'dan TFF'ye Ramazan çağrısı: "Oruç tutan futbolcuların düşünülmesi gerekiyor"

Ligin 31. haftasında 18 Nisan Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacakları maç için ilçe stadında hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'da futbolcular, antrenmanda pas çalışması ve taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Antrenmanın ardından açıklama yapan teknik direktör Ümit Karan, ligde son 4 haftadaki maçların zor geçeceğini, play-off için mücadele eden İstanbulspor'un takım halinde oynayan güçlü bir ekibe sahip olduğunu kaydetti.

Kalan haftalarda en az 3-4 puan topladıkları takdirde ligde kalmalarının yüksek olasılık gözüktüğünü ifade eden Karan, yine de kesin bir durumun olmadığını aktardı.

"Maç saatlerinde değişiklik yapılabilir"

Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olması temennisinde de bulunan Ümit Karan, Ramazan'da oruç tutan futbolcuların düşünülmesi gerektiğine dikkati çekti.

REKLAM

Her takımda olduğu gibi kendilerinde de oruç tutan futbolcuların bulunduğunu kaydeden 44 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Maç günü de oruç tutan oyuncularımız var. Federasyon tarafından maç saatleri 19.00'a değil de 20.30-21.00'e alınmalı. En azından oyuncular oruçlarını soyunma odasında açıp sahaya çıkabilir. Zaten akşam maçları ışıklandırmayla oynanıyor. Gündüz maçı saat 13.00'te, orada futbolcu çok etkilenmeyebilir ama akşam maçları saat 19.00'da oynanıyor. İftar saati geldiğinde oraya artık hem federasyon hem takımlar müdahale etmeli."

SPOR GZT Giresunspor-Keçiörengücü maçında futbolcular oruçlarını açtı



